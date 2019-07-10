تسريب وتحقيق.. فضيحة اعتذار لاعبي المنتخب تتصاعد

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إعلان الاعتذار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان اعتذار للاعبي منتخب مصر بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا، عبر شبكة الإنترنت، في لافتة أثارت غضب جماهير الشعب المصري.

وكشفت مصادر بالجهاز الإداري السابق لمنتخب مصر، عن أن إعلان اعتذار لاعبي المنتخب المصور لصالح إحدى شركات المياه الغازية، عن الخروج من بطولة الأمم الأفريقية، صور بشكل استباقي قبل انطلاق البطولة التي تستضيفها مصر حاليا.

فيما ظهر 6 لاعبين في مقدمتهم أحمد المحمدي قائد الفراعنة، ومعه الخماسي: أحمد حسن كوكا ونبيل عماد دونجا ومحمود علاء وطارق حامد ومحمود حسن تريزيجيه، في إعلان لصالح شركة مياه غازية، يعتذرون فيه عن وداع بطولة الأمم الأفريقية، في شكل أغنية تقول كلماتها: "بصوا.. إحنا ممكن نديكوا حجج السنين.. وممكن نقول الحكام.. وأنتوا عارفين.. بس أسلم حاجة نعتذر.. آسفين"، الأمر الذي جدد حالة الغضب داخل الشارع المصري تجاه اللاعبين، واعتبره البعض استهتارا بمشاعرهم، ولم يراعي الحالة العامة لخروج الفراعنة المهين من البطولة المقامة في مصر.

وأوضحت المصادر أن الإعلان صور قبل انطلاق البطولة ضمن حملة إعلانية متفق عليها مع اللاعبين، تضمنت 3 إعلانات، واحد منها بث قبل بداية الأمم الأفريقية بأيام قليلة، واثنين استباقيين، أحدهما في حالة الفوز بالبطولة والتتويج باللقب، وهو ما لم يذَع، والآخر يتضمن الاعتذار في حالة الخروج المبكر أو الخسارة في الأدوار النهائية، والذي تم إذاعته.

وأضاف المصدر أن تلك الحملة الإعلانية مدفوعة الأجر، وإعلان الاعتذار جزء منها، وأشار إلى الديكور المتطابق في النسخ الثلاثة من الإعلان، فضلاً عن مشاركة أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر، في الإعلان، والذي استبعد من مباراة الفراعنة الأخيرة بسبب الإصابة.

سخرية أحمد حسن:

وسخر أحمد حسن لاعب منتخب مصر سابقًا من لاعبي الفراعنة بسبب تصوير إعلان لأحد الشركات، يعتذرون خلاله للجماهير عن توديع بطولة أمم أفريقيا 2019، قبل أن تنطلق البطولة.

حيث قال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، :"بعد مشاهدتي لإعلان الاعتذار حابب أشكر كرييتف الإعلان أو صاحب الفكرة لأنه طلع عنده رؤية أكثر من أجيري وجهازه واتحاد الكرة".

انتقاد وائل جمعة:

فيما انتقد وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، لاعبي المنتخب حيث قال جمعة عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "قمة الفشل أن تحضر لفشل قبل بداية عملك.. عن لاعبي المنتخب الذين لا يستحقون قميص بلدنا الغالى".

رد الشركة صاحبة الإعلان:

وفي سياق متصل أصدرت شركة "بيبسيكو مصر" بيانًا لها  للرد على هذا الإعلان المتداول، حيث جاء في نص البيان، "بالإشارة إلى النسخة الغير رسمية التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إعتذار لاعبي المنتخب الوطني تؤكد شركة بيبسيكو مصر أن هذه النسخة تم تحريفها وتسريبها وجاري التحقيق مع الأطراف المعنية للوصول إلى أسباب تداول هذه النسخة المحرفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي".

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد في دور الستة عشر، وذلك قبل أن تبدأ الشركة في إذاعة إعلان الاعتذار، في حين أثار الإعلان غضب الجماهير المصرية، معتبرين أنه دليل استهتار لاعبي المنتخب، ودخولهم بطولة على أرضهم واضعين في اعتبارهم احتمالية الخروج المبكر.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هي القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.




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