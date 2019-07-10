» حازم إمام ردًا على إعلان الاعتذار: «مش قادر استوعبه»

10 يوليه 2019 - 05:54 م

علق حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المُستقيل، على ظهور اعتذار لاعبي المنتخب الوطني على الخروج من «كان 2019» وذلك خلال إعلان لصالح إحدى شركات المشروبات الغازية.

وقال حازم إمام، خلال برنامج الإذاعي اليوم الأربعاء: "ظهور لاعبو المنتخب الوطني في إعلان جديد للاعتذار مش قادر استوعبه، أزاي عملوا كدة، إعلان فكرته غريبة جدًا، لا أصدق موافقة اللاعبين على الظهور بهذا الشكل ".

وأطلقت شركة المشروبات الغازية إعلانًا جديدًا ظهر خلاله نجوم المنتخب الوطني يتقدمهم محمود علاء وأحمد المحمدي وطارق حامد ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا، احتوى على تقديم اعتذار في شكل أغنية:" بصوا احنا ممكن نديكم حجج السنين.. وممكن نقول الحكام وانتوا عارفين.. بس اسلم حاجة نعتذر أسفين ".

وتعرض نجوم المنتخب الوطني لهجوم شديد من متابعي السوشيال ميديا، وكذلك قطاع من الإعلاميين معربين عن غضبهم الشديد تجاهم .

وودع منتخب مصر منافسات أمم إفريقيا بعد الخسارة من الدور الـ16 أمام منتخب جنوب إفريقيا 1 - 0 .