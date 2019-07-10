«الدفاع الفرنسية» تعلن امتلاك الصواريخ الأمريكية المضبوطة لدى «حفتر»

كشفت وزارة الدفاع الفرنسية، أن صواريخ "جافلين" الأمريكية، المضبوطة في قاعدة تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمدينة غريان (100 كلم جنوب العاصمة الليبية طرابلس)، يونيو الماضي، تعود لفرنسا.

وقال بيان للوزارة، الأربعاء، إن باريس اشترت الصواريخ من واشنطن، وأرسلتها إلى ليبيا لتستخدمها وحدة فرنسية، تم إرسالها من أجل مكافحة الإرهاب هناك، لحماية نفسها.

وأضاف البيان، أن فرنسا لم تمنح الصواريخ لأي طرف في ليبيا، وأنها كانت مخزنة بشكل مؤقت تمهيدا لتدميرها.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في مقال، مساء الثلاثاء، أن الصواريخ الأربعة المضادة للدبابات، المضبوطة في قاعدة تابعة لقوات حفتر، مصدرها فرنسا.

وأفادت الصحيفة، بأن تلك الصواريخ بيعت إلى فرنسا، قبل أن تصل في نهاية المطاف إلى أيدي المقاتلين الموالين لحفتر، الذي يسعى للإطاحة بحكومة الوفاق، في طرابلس، المدعومة من الأمم المتحدة.

وكانت فرنسا وافقت على شراء ما يصل إلى 260 صاروخ جافلين من الولايات المتحدة عام 2010، وفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاجون.

والثلاثاء، نفى متحدث عسكري فرنسي، نقل بلاده تلك الأسلحة إلى حفتر، لأن ذلك يعد انتهاكا لاتفاقية بيع الأسلحة مع الولايات المتحدة، فضلا عن حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

بالمقابل، أكد مستشار لوزير القوات المسلحة الفرنسية لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن الصواريخ التي عثر عليها في غريان تعود للقوات الفرنسية.

واستدرك قائلا، إلا أن تلك الصواريخ كانت متضررة وغير قابلة للاستخدام.

وأوضح المستشار، الذي رفض الكشف عن هويته، بما يتماشي مع سياسة حكومته، أن الصواريخ غير قابلة للاستخدام كان يتم تخزينها في مستودع قبل إتلافها، ولا يتم نقلها إلى قوات محلية.

ونهاية يونيو الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، عثرت على 4 صواريخ "جافلين" الأمريكية، في قاعدة يستخدمها رجال تابعون لحفتر، قائد قوات الشرق الليبي.

وأوضحت أن العلامات المسجلة على شاحنات نقل الصواريخ، تشير أنها بيعت في الأصل للإمارات في 2008.

ونفت الإمارات أن تكون زودت حفتر بأية صواريخ، وفق المصدر ذاته.

وفي 26 يونيو الماضي، أحكمت قوات حكومة الوفاق، سيطرتها على غريان، التي تعتبر مركز القيادة والتحكم للعمليات القتالية لحفتر في طرابلس.

وفي 4 أبريل الماضي، بدأت قوات حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.



