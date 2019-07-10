» بيان رسمي..«بيبسي» تتبرأ من إعلان اعتذار المنتخب

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المصريون

بيبسى

كشفت شركة «بيبسيكو»، حقيقة إعلان الاعتذار لنجوم المنتخب الوطني، والتي أوضحت خلاله أن الفيديو المتداول، هي نسخة تم تحريفها وتسريبها، وذلك في بيان رسمي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس، مقطع فيديو لإعلان منتج بيبسي، بعنوان «الاعتذار واجب»، ويقدم فيه لاعبو المنتخب الوطني اعتذارًا للشعب المصري بسبب توديع كأس أمم أفريقيا 2019 .

وأشارت شركة «بيبسيكو» إلى أن النسخة المنتشرة غير رسمية، وتم تحريفها ونشرها، مؤكدة أن الشركة شكلت لجنة من المسئولين والمختصين بالشئون القانونية للتحقيق فيما حدث، ولمعرفة كيف تم نشر هذه النسخة، وجاري حذف هذه النسخة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأكدت «بيبسيكو» أن الإعلان الأصلي كان بعنوان «الكورة لسه في ملعبنا»، وكان لدعم وتحفيز لاعبي المنتخب والجماهير المصرية الوفية في حالة الأداء غير الموفق في الأدوار الأولى فقط من البطولة .

وجاء نص بيان الشركة كالآتي :



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