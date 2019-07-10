الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

10 يوليه 2019 - 06:58 م

أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف 19.6 مليون ريال للأبناء والبنات الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل بشكل عاجل.

وتقدم وزير العمل أحمد الراجحي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، بـ«خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- على توجيهاته الكريمة بصرف 19.6 مليون ريال لأبنائه وبناته الأيتام المشمولين برعاية الوزارة»؛ داعيًّا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.