» شاهد.. متهم يمثل جريمة قتله لزوجين بالزيتون

أجرى المتهم بقتل زوجين في الزيتون لسرقتهما، تمثيلا لجريمته أمام رجال المباحث وفريق من النيابة العامة؛ عن طريقة ارتكاب الواقعة.

وقال المتهم الرئيسى، إنه تربطه علاقة جيرة سابقة بالمجني عليهما، ويتردد عليهما بمسكنهما، ونظرًا لعلمه بثراء المجني عليهما خطط لسرقتهما.

وأضاف المتهم، أنه يوم الواقعة توجه لمسكنهما فقاما باستضافته، وأثناء ذلك تمكن من مغافلتهما، وتحصل على سكين من مطبخ المسكن، ولدى محاولة دخوله غرفة نومهما شاهده المجني عليه فعاجله بعدة طعنات، وحال استغاثة المجني عليها الثانية اعتدى عليها بذات السكين محدثًا ما بهما من إصابات أودت بحياتهما، واستولى على المسروقات، وفر هاربًا.

واستكمل أنه التقى مع نجل خالته، وقاما بالتنقل بين مدن الإسكندرية والإسماعيلية ودمياط خشية ضبطهما، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام، وإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وتصرفه في الهواتف المحمولة وجهاز "التابلت" لدى نجلي خالته (نقاش، موظف، مقيمين بالقليوبية).

تعود تفاصيل الواقعة لتلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من مشرفة بأحد المستشفيات، تفيد بالعثور على جثتي والديها، وبهما آثار طعنات بآلة حادة حال حضورها لزيارتهما بمسكنهما بدائرة القسم، واكتشافها سرقة "70 ألف جنيه – هاتفين محمولين – جهازين لوحيين "تابلت"

شاهد الفيديو..



