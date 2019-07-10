أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة.. و«عبد العال» يحذر

10 يوليه 2019 - 09:01 م

شهدت الفترة الأخيرة, لاسيما خلال دور الانعقاد الحالي, تغيب بعض الوزراء عن تواجدهم داخل مجلس النواب لحضور الجلسات العامة لمناقشة القوانين, حيث إن البعض منهم يبعث من ينيب عنه للحضور سواء كان مساعدًا للوزير أو نائبًا عنه أو مستشارًا له, مما أثار غضب الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس, وأعضاء البرلمان الذين أكدوا أن عدم حضور الوزير المختص يعطل عددًا كبيرًا من القوانين التي ستتم مناقشتها؛ لأنه لا يجوز مناقشة القانون بدون حضور الحكومة الممثلة في الوزراء.

وطالب الدكتور علي عبد العال، الحكومة، بأن تكون ممثلة بوزرائها في جلسات بالجلسة العامة، مؤكدًا أن البرلمان سيعمل على تفعيل اللائحة بعدم الاعتداد بحضور ومشاركة مساعد أو وزير أو نائب وزير.

وقال "عبد العال"، إنه يطلب من المجلس التصويت على عدم الموافقة على التمثيل بمساعد أو نائب وزير، وهو ما وافق عليه المجلس، وحاول المستشار عمر مروان التوضيح، وقال إن وزير الزراعة والمقرر مشاركته في جلسة المجلس هو رئيس بعثة الشرف لرئيس وزراء تنزانيا.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى "أن تمثيل الحكومة أصبح يقل بدءًا بوزير ثم مساعد أو نائب وزير، والآن نجد مستشاري الوزراء، وهذا الأمر لن أقبله، وعلى الحفاظ على كرامة وهيبة المجلس، ولن أسمح بذلك إطلاقًا".

جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا".

من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان, إن الوزراء ليسوا ملتزمين بحضور الجلسات أو اللجان المختصة، وعلى رأسهم وزير القوى العاملة الذي دائمًا ما يقدم اعتذارًا بعدم الحضور.

وأضاف "يحيى"، لـ"المصريون"، أن هناك ممثلين عن الحكومة لكن هذا غير كافٍ؛ لأنه لابد من حضور الوزير الجلسات العامة أو الخاصة, موضحًا أن عدم حضور الوزير المختص يعطل عددًا كبيرًا من القوانين التي ستتم مناقشتها, لأنه لا يجوز مناقشة القانون بدون حضور الحكومة الممثلة في الوزراء.

وأشار عضو مجلس النواب, إلى أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، قام بإنذار الحكومة أكثر من مرة, لافتًا إلى أن هناك إجراءات يمكن أخذها، ومنها وقف الجلسات وهذا يمثل خطورة وتعطيل مناقشة القوانين.

وأوضح أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب, أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب متواجد بشكل مستمر, لكن هذا لا يعد مبررًا لكي لا يأتي الوزير إلى مجلس النواب، لأن هذا جزء من عمله.

وفي السياق، استنكر النائب مجدي مرشد, عضو لجنة الصحة بالبرلمان، غياب الوزراء أو ممثلي الحكومة عن حضور جلسات مجلس النواب، موضحًا أن تمثيل الوزراء وأعضاء الحكومة في البرلمان أصبح شبه منعدم سواء في الجلسات العامة أو اللجان الفرعية.

وأضاف "مرشد"، في تصريح لـ"المصريون"، أن "البيانات العاجلة التي تُقدم داخل مجلس النواب كان يجب أن يتم الرد عليها كتابيًا أو شفهيًا في غضون أسبوع، إلا أننا لم نعد نسمع ردًا لبيانات العاجلة سواء كتابية أو شفهية".

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، قد تقدموا في وقت سابق بالعديد من البيانات, من بينهم النائب هشام الشعيني الزراعة، الذي تقدم ببيان بشأن زيادة أسعار توريد محصولي قصب السكر والبنجر، ليعقب عليه "عبد العال"، قائلًا إن هناك خمسة محاصيل أساسية؛ هي القمح والأرز والقطن والبنجر وقصب السكر، سبق أن طالبنا الحكومة بأن تعلن أسعار التوريد قبل الموسم، "ولكن برضو ودن من طيب وودن من عجين".

وكان النائب عادل بدوي، النائب عن حزب "المؤتمر"، قال خلال الجلسة العامة، إن وزير المالية تجاهل البيانات العاجلة المُقدمة من النواب بشأن ماكينات الصراف الآلي للقرى المحرومة، قائلًا: "الوزير مبيسمعش كلامنا".

كما تقدمت النائبة نشوى حسين، ببيان عاجل بشأن توقف صرف رواتب عمال مصانع التغذية المدرسية التابعة لوزارة الزراعة منذ شهر أغسطس الماضي.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها رئيس البرلمان، الحكومة، حيث حذر "عبد العال"، مرات عديدة الحكومة من تجاهل حضور الجلسات خلال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، أو طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.