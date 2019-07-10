الأمن يكشف غموض مقتل بائع وابنته

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في كشف غموض وملابسات العثور على جثة بائع وابنته متفحمين داخل شقتهما في حلون، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارهما بسبب خلافات بينهما، وتم ضبطه.

كان رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة بائع ونجلته محروقين داخل شقتهما، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص عثر على جثة بائع في العقد الرابع من عمره، ونجلته 10 سنوات، بهما آثار حروق في أنحاء متفرقة من الجسد، تم نقلهما إلى المشرحة.

وتحفظ فريق من رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة وتفريغها لتحديد هوية مرتكبي الواقعة، كما استمع فريق آخر من رجال المباحث لأقوال الشهود للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة جارهما يدعي " أبو كريم" انتقاما منه بسبب خلافات بينهما سابقة، وبناء على إذن من النيابة العامة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، في أحد الكمائن المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.