أول تعليق من أبو تريكة على هزيمة مصر: منتخب مراهق

11 يوليه 2019 - 05:19 ص

أكد محمد أبو تريكة - أسطورة الأهلي ومنتخب مصر - أن فوز منتخب نجيريا على جنوب أفريقيا متوقع وطبيعي جدًا لأن منتخب النسور لديه نضج .



وأضاف أبو تريكة في تصريحات لاستوديو "بي إن سبورتس" : "نيجيريا عندها نضج علشان كده كسبت جنوب أفريقيا، مش مراهقة زي منتخبي مصر والمغرب".



وأضاف: "رغم أن نجيريا لم تصل لمستواها الحقيقي إلا أنها تلعب كالنسور والوحوش .. وهذه ميزة الفرق الكبرى أنها تتمتع بالعادات والتقاليد التي تؤهلها للفوز".



