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أبو تريكة يكشف دور "التنويم المغناطيسي" في خسارة مصر

الرياضة

أبو تريكة
أبو تريكة

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ابو تريكة

التنويم المغناطيسي

كشف محمد أبو تريكة - أسطورة مصر والنادي الأهلي - أسباب خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.

وقال "أبو تريكة" في لقاء مع شبكة "بي إن سبورت" إن منتخب مصر لم يكن ينفذ ضغطًا من أي نوع على لاعبي منتخب جنوب أفريقيا مما ساهم في وصلهم لمرمانا كثيرًا.

وأضاف: "لم يكن لدينا ترابط في الخطوط .. ولاعبو جنوب أفريقيا إمكانياتهم الفردية عالية وبالتالي استطاعوا الوصول لمرمى الشناوي".

واستدرك: "جنوب أفريقيا من الفرق التي تجيد استغلال أخطاء الخصم .. نحن أهديناهم الفوز بأخطائنا البدائية .. وهم يجيدون التنويم المغناطيسي للخصم حتى يخطفون منه المباراة وهو ما حدث معنا".

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