رد "ماني" المزلزل على الساحر الذي هدد بقتله يجتاح "فيس بوك"

11 يوليه 2019 - 06:17 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ردًا ناريا لساديو ماني - نجم المنتخب السنغالي - على الساحر البنيني الذي هدده بالقتل في حال لعب مباراة فريقه أمام "بنين".



وقال ساحر "بنيني" في تصريحات قبل المباراة : "قمت بعمل سحر لماني .. لم لعب ضد منتخبنا فسوف يصاب بسكتة قلبية ويموت".



و رد "ماني" على كلام الساحر قائلا: "نشأت على يقين بأن الموت بيد الله فقط ، وأؤمن بأن أعمار البشر لا تقدم ولا تؤخر ، وسأشارك في لقاء الليلة ، وإذا رحلت فسيكون هذا الساحر وسيلة فقط ، فلا تنخدعوا".



وفازت السنغال على بنين وتأهلت وساهم ماني في فوز منتخب بلاده بالكثير من الفرص.



