» عمرو أديب يرد غيبة والده بسبب حديث فنان شهير عنه

أحمد عادل شعبان
و رد أديب قائلا: ": "كان أبويا الله يرحمه بيحبك وبيحترمك يا أستاذ نبيل وكان دايما يقول بلبل ممثل محترم ومثقف جدًا وبعد ما مات بسنين لسه بلبل من أكثر الفنانين ثقافة واحترام وأهلاوي زي بيت أديب كله ماعدا أخوك عمرو. شكرًا لكونك فاكر أساتذتك وتحترم دورهم وربنا يخليك مثال وقدوه للشباب اللي جاي".
بدوره رد الحلفاوي كاتبًا: "تسلم يا حبيبي.. كان من أجمل الناس وأكرمهم وألطفهم معشرا محبا للحياة ولكل من حوله. رحمه الله بقدر صفاء نفسه وبقدر إبداعاته التي أمتعنا بها و بتلاميذه الذي لم يبخل عليهم بخبرته".
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