» فنانة شهيرة: حزينة عليكي يا مصر

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تحسرت الفنانة اللبنانية الشهيرة هيفاء وهبي على خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتبت "وهبى" عبر"تويتر": "مع أنه زعلنا لخروج مصر من البطولة، ولكن هي اللعبة ربح وخسارة.

وأكملت وهبي بوضع صورتين للعلمين الجزائري والتونسي وكتبت: "كل التوفيق في المباريات المقبلة وإن شاء الله يوصلوا للنهائيات".

وودعت مصر البطولة من الدور ثمن النهائي إثر الخسارة أمام جنوب إفريقيا، فيما بلغ المنتخبان الجزائري والتونسي الدور ربع النهائي، ويواجه الأول غدا منتخب ساحل العاج، ويلعب الثاني في نفس اليوم مع مدغشقر التي تشارك في البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخها.



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