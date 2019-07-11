  • الخميس 11 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:38 ص
بحث متقدم
جنسية

بالأسماء.. إسقاط الجنسية عن 22 مصريا

المستشار نادر سعد

"الوزراء" يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

صورة من فض الاعتصام

شاب يخطب فتاة ظهرت فى فض الاعتصام

إمام كفيف

شاهد.. كفيف لم يتخلف عن الأذان لمدة 40 عامًا

باتريك مبارك

ممثل عربي يسيء للنبي "محمد" وينصر "داعش"

كاس العالم

"كاف" يكشف نظاما جديدا لتصفيات مونديال 2022

هنيدي

"هنيدي" يوجه رسالة لـ"تركي آل الشيخ"

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي لـ الإخوان: "الله يكسفكوا كسفتونا"

عمر الشريف

فيديو نادر لـ عمر الشريف يكشف عن دعوته لفتاة سرًا لغرفته

الإعلامي تامر أمين

فيديو.. تامر أمين يحرج ضيفته بتحدٍ صادم

فيديو.. تامر أمين يحرج ضيفته بتحدٍ صادم

الحياة السياسية

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

إعلامي: بنتي خرجت ومعرفش مكانها

#

شاهد.. رسالة قاسية من تامر أمين لـ"ميريام فارس"

#

فيديو صادم.. لحظة وفاة عارض أزياء على الهواء

#

انفعال شديد لـ"تامر أمين"على الهواء.. تعرف على السبب

أحرج الإعلامي تامر أمين، ضيفته اللاعبة فاطمة هجرس بطلة منتخب مصر لرياضة "الترايثلون"، في لعبة "الريست"، على الهواء.

ودخل الإعلامي وضيفته في تحد قاس على الهواء من خلال لعبة الريست وفاز الإعلامى على ضيفته في التحدى".

وشرحت بطلة منتخب مصر، خلال حوار ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، رياضة "الترايثلون"، قائلة: " لعبة تضم 3 ألعاب مع بعض، في لعبة واحدة، تبدأ بممارسة السباحة ثم ركوب الدراجات ثم الجري بالترتيب، وأصغر مسافة للسباحة 400 متر، 10 كيلو سير بالدراجات، و5 كيلو جرى.

وأضافت أن إقامة مثل هذه المباريات تقام في الأماكن المفتوحة، وهي رياضة تحدٍ، وهناك مسافات أطول للسباحة، والسير بالدراجات والجرى. شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» كرة ذهبية لـ"ميسى" من صنع أطفال موزمبيق
» دراسة: عصائر الفاكهة تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان
» هدية روسية لأمير سعودي.. تعرف عليها
» سبب كارثى وراء عودة حاملة طائرات بريطانية لموقعها
» إصابة 18 شخصًا فى اصطادم أتوبيس بحاجز خرسانى
» صور صادمة لـ"كيم" في احتفال رسمي
» سقوط أكبر محتال لخطف القاصرات
» المحكمة تغرم لاعبًا إسبانيًا شهيرًا
» "بإطلالة فاضحة".. ابنة مخرج شهير تشعل إنستجرام
» فنانة شهيرة: حزينة عليكي يا مصر
» لأول مرة أبو تريكة يسخر من لاعب بنكتة لاذعة .. فمن هو؟

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة