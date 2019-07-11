فيديو نادر لـ عمر الشريف يكشف عن دعوته لفتاة سرًا لغرفته

تزامنًا مع ذكرى رحيل الفنان العالمي، عمر الشريف، الذي ترك بصمة ذهبية في تاريخ السينما المصرية والعالمية، انتشر فيديو نادر له في أحد البرامج وهو يروي قصة فتاة قابلها وأعجب بها.

وقال عمر الشريف في الفيديو إنه قابل فتاة في إيطاليا في ستينيات من القرن الماضي، وكانت جميلة للغاية.

وأوضح أنه رافقها وتناولا الشراب معًا، وتبادلا القبل، وعندما دعاها إلى غرفته رفضت وهو ما أشعره بالغضب.

ولفت إلى أن هذا الموقف جعله يشرب المزيد من الخمر ويلعب القمار كي ينسى الموقف، ليكشتف في الصباح أنه فاز بأكثر من مليون دولار.

واشترى ” الشريف ” لهذه المرأة وروداً بقيمة 100 ألف دولار وأهداها إياها لأن رفضها له جعله يقامر ويراهن لتفريغ غضبه حتى فاز بالمبلغ.