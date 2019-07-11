» صور صادمة لـ"كيم" في احتفال رسمي

11 يوليه 2019 - 10:17 ص

داهمت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، غفلة من النوم، خلال اجتماع سياسي حاشد، وهي "جريمة" تسببت سابقاً بإعدام لواء بارز.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد رصد التليفزيون الكوري الشمالي كيم وهو يستسلم للنوم خلال حضوره اجتماعًا لإحياء الذكرى الـ 25 لوفاة جده كيم إيل سونج.

ويظهر في الفيديو كيم جالسًا أمام حشد كبير وهو يغمض عينيه ببطء، قبل أن يغلبه النعاس، لدرجة ميلان رأسه نحو كتفه أثناء الاستماع إلى خطاب.

وسرعان ما استيقظ ورفع حاجبيه واستدار لمواجهة الجمهور.









