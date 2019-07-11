» سبب كارثى وراء عودة حاملة طائرات بريطانية لموقعها

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متابعات حنان حمدتو

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أفاد موقع إخباري بعودة حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" إلى المملكة المتحدة.

وعادت أحدث حاملة طائرات بريطانية إلى قاعدتها في بورتسموت في جنوب المملكة المتحدة بشكل اضطراري.

واضطرت "كوين إليزابيث" إلى وقف رحلتها الاختبارية بعد أن تسرب الماء إلى أحد أقسامها وفقًا لـ"ديفينس نيوز".

وتم بناء حاملة الطائرات "كوين إليزابيث" بموجب إستراتيجية الدفاع والأمن التي اعتمدتها الحكومة البريطانية في عام 2015. وقدّرت تكلفة بنائها بـ3 مليارات جنيه استرليني.

وذهبت "كوين إليزابيث" إلى البحر للمرة الأولى في ديسمبر 2017. ويجب أن تدخل حاملة الطائرات "كوين إليزابيث" الخدمة في عام 2021.


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