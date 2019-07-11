"هنيدي" يوجه رسالة لـ"تركي آل الشيخ"

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وجه الفنان محمد هنيدي، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية، وذلك بعد انتهاء عرض مسرحية "3 أيام" فى الساحل الشمالى ضمن فعاليات مهرجان جدة بالسعودية.

ونشر "هنيدي" فيديو، عبر صفحته على "تويتر"، ووجه من خلال الفيديو الشكر للجمهور السعودى الذى وصفه بالشعب المثقف، كما وجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، وقال إنه سعيد بالمشاركة ضمن مهرجان جدة وسيختتمه فى الرياض.

كما وجه أيضًا الشكر لمجدى الهوارى، وقال إنه سافر للسعودية قبل فريق المسرحية بشهر كامل ليظهر العرض بشكل جيد، موضحًا أنه سيعود لمصر مساء اليوم.

"3 أيام" فى الساحل بطولة محمد هنيدى محمد محمود، أحمد فتحي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.

وتدور قصتها حول مجموعة شخصيات يعيشون في فيلا واحدة، ويجسد محمد هنيدي بالمسرحية شخصية امرأة عجوز تدعى "حمامة هانم هاشتاج"، ويرصد من خلالها المشاكل الاجتماعية بطريقة ساخرة.

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