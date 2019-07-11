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هدية روسية لأمير سعودي.. تعرف عليها

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وكالات حنان حمدتو

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اجتمع عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، بأمير منطقة الرياض بالنيابة محمد بن عبد الرحمن، في مقر حكومة موسكو خلال زيارته الرسمية للعاصمة الروسية.

ورحب عمدة موسكو بالأمير السعودي والوفد المرافق له، وقال: "سرني زيارتكم والعلاقات بين بلدينا تنشط ومن المهم أن ننسق خطواتنا ونطورها بين موسكو والرياض وآمل أن توثق الزيارة المزيد من العلاقات"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن جانبه شكر الأمير محمد بن عبد الرحمن حكومة موسكو على الدعوة والضيافة، وأكد أهمية تبادل الخبرات التطويرية والعمل المشترك بين العاصمتين.

وناقش الأمير السعودي مع عمدة موسكو أوجه التعاون بين موسكو والرياض في المجالات المختلفة منها الاقتصادية والاستثمارية والتقنية والبنى التحتية.

وفي اللقاء تسلم الأمير محمد هدية تذكارية مقدمة من عمدة موسكو، كما قدم هدايا تذكارية إلى عمدة موسكو ونائبه مكسيم لكسوتوف.

وحل الأمير السعودي، أمس الأول، ضيفًا على مائدة عشاء أعدها له نائب عمدة موسكو، واصطحب نائب عمدة موسكو الأمير في جولة على الساحة الحمراء وسط موسكو، وأطلعه على ما تضمنته من إنشاءات معمارية تاريخية.

واستمع الأمير إلى شرح عما تمثله الساحة من شواهد حاضرة وماضية للمدينة وتاريخها وثقافتها.


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