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نصف الألمان يرون الإسلام تهديًدا

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المانيا
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عمرو محمد-متابعات

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المحكمة الدستورية

قرارت السيسى

أصدرت مؤسسة "بيرتلزمان" بمدينة جوترزلوه في ألمانيا، دراسة تؤكد فيها أن القيم والمبادئ الديمقراطية تلقى قبولاً واسعًا، وبشكل عام، لدى معتنقي الديانات السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام .

وحسب الدراسة التي أجراها باحثون لصالح ، فإن أغلبية من شملتهم الدراسة من الألمان (89%)، وعلى مستوى جميع الأديان، يرون أن الديمقراطية في ألمانيا شكل جيد للحكم .

واعتمد معدوا الدراسة، التي نشرت نتائجها اليوم الخميس، على القاعدة البيانية المعبرة لـ"مؤشر الدين".

غير أن الباحثين وجدوا أن هناك مواطن قصور واضحة فيما يتعلق بمدى التسامح الديني، وقالوا إن الإسلام، بشكل خاص، يواجه صعوبات جمة في ألمانيا، وذلك بسبب النظرة السلبية له .

وقال أصحاب الدراسة إن التصورات العقدية والدينية الصارمة و "عدم التسامح مع الأديان الأخرى" يمكن أن تضر بالديمقراطية على المستوى البعيد، وهو ما اعتبره الباحثون داعيا للقلق لأن "نصف من شملتهم الدراسة يرون الإسلام تهديدا ".

ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بنحو خمسة ملايين مسلم، منهم 1.5 مليون مسلم، تقريبا، يعيشون في ولاية شمال الراين فيستفاليا وحدها .


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