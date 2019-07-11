» أحد أقارب الطبيب المزيف يفجر مفاجأة مدوية عنه

11 يوليه 2019 - 11:53 ص

كشف إبراهيم محمد، أحد أقارب الطبيب المزيف بكفر الشيخ، تفاصيل جديدة عن الواقعة قائلاً: "إن إعلانات الطبيب المزيف كانت موجودة في كل شوارع المحافظة، معقبًا: "كان يتم الترويج له بصورة كبيرة في كفر الشيخ".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه علم من وسائل الإعلام أن هذا الشخص فُصل من الفرقة الثانية بكلية الطب، معقبًا: "بالرغم انه مش طبيب، كانت عيادته بتشغي بني آدمين".



وتابع أن أحد المرضى عندما قام بالذهاب إلى الصيدلي، لصرف العلاج المكتوب من هذا الطبيب المزيف، أخبره بأن العلاج لا يتناسب مع ما يعنيه من مرض، ومن هناك تم البحث واكتشاف شخصية هذا الطبيب المزيف.

