لأول مرة بالسعودية.. فريق نسائى لـ"البولينج"

11 يوليه 2019 - 01:07 م

في مشاركة لأول مرة في السعودية، تستعد المملكة لإرسال فريق في أغسطس المقبل من ستة رياضيين للتنافس في بطولة العالم للسيدات للبولينج.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فإن الفريق سيشترك في البطولة في لاس فيجاس في الفترة من 22 إلى 30 أغسطس المقبل.

ويضم الفريق كلاً من نهلة عدس ومريم الدوسري من الخبر ومشاعل العبد الواحد وغادة نمر وأماني الغامدي من الرياض وهديل تارمين من جدة إلى جانب مدربة المنتخب النسائي المصرية سارة جمال للتنافس ضد أفضل الرياضيين عالميا.

وتعتبر هذه الخطوة من البرامج التي يعدها الاتحاد للبولينج برئاسة رئيس مجلس الاتحاد للبولينج بدر آل لشيخ لدعم ممارسة المرأة في لعبة البولينج.

وأضاف بدر آل الشيخ أننا سعيدون بتمكين المرأة في الرياضة وخلق فرص لبنات الوطن لتمثيل المملكة في المحافل الدولية ما سيعكس إيجابيا على تطور الرياضة النسائية في المملكة ووصولا لأكبر عدد من فئات المجتمع .

كما أعرب عن سعادته شخصيا بالخطوات التي وصل لها اتحاد البولينج وبمجهود اللاعبات وحماسهم وحرصهم على المشاركة حيث تعد هذه المشاركة تاريخية لهم وللبولينج وتعود بالفائدة عليهم من خلال الاحتكاك ببطلات العالم في اللعبة من ماليزيا، كوريا، السويد وغيرها.