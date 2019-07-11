» "العدل السعودية" تنشر إحصائية صادمة عن هذا الشيء

11 يوليه 2019 - 01:22 م

فصلت محاكم المملكة العربية السعودية، منذ بداية العام الحالي حتى الأسبوع الماضي في نحو 11.7 قضية حضانة، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة العدل.

وجاءت محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة في مقدمة محاكم المملكة، من حيث عدد القضايا المسجلة.

وعن تفاصيل ما جاء به التقرير، أظهر أن هناك تفاوتًا في حجم قضايا الحضانة بين المناطق، كما تنوعت بين قضايا استئناف وأحوال شخصية.

فيما سجلت 10 محاكم أكبر عدد من القضايا التي فُصل فيها، وجاء ترتيب المحاكم من حيث عدد قضايا الحضانة المسجلة كالآتي:

– الأحوال الشخصية جدة بنحو ألفي قضية.

– الأحوال الشخصية بالرياض نحو 1.5ألف قضية.

– استئناف مكة المكرمة نحو 1.04ألف قضية.

الأحوال الشخصية بمكة المكرمة بـ 1.06 قضية.

– استئناف الرياض بـ684 قضية.

– محكمة الأحوال الشخصية بالطائف بـ583 قضية.

– محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة بـ535 قضية.

– محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بـ342 قضية.

– محكمة الأحوال الشخصية بالدمام بـ305 قضايا.

– محكمة الأحوال الشخصية بتبوك مسجلة 300 قضية.