» نجاة رجل ألقى بنفسه في شلالات نياجرا

11 يوليه 2019 - 01:26 م

نجا رجل ألقى بنفسه في شلالات نياجرا من الموت المحقق وعثر عليه جالسًا على صخرة في أسفل النهر مصاباً بجروح طفيفة.

وذكرت الشرطة الكندية أن الشرطة تلقت اتصالاً، للإبلاغ عن رجل على حافة شلالات هورسشو فالز، التي يبلغ ارتفاعها 57 مترًا.

وعندما وصلت الشرطة، كان الرجل يحاول تسلق الحواجز ليلقي بنفسه في الشلال، كما كتبت الشرطة على "تويتر".

وبعد البحث عند سفح الشلالات، عثر على الرجل جالسًا على صخرة "مصاباً بجروح طفيفة" ونقل لاحقاً إلى المستشفى لتلقي العلاج وفق الشرطة.

وهذا الرجل الذي لم تكشف هويته، ألقى بنفسه على الجانب الكندي من شلالات نياجرا على الحدود مع الولايات المتحدة.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن هذا الشخص هو الرابع، الذي ينجو من سقطة مماثلة في هذا الموقع.