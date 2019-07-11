» رئيس الأركان يتفقد إجراءات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

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تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات استعداد مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، لمتابعة سير عملية استقبال الطلبة، وتوفير كل الإمكانيات لانتقاء أفضل العناصر المؤهلة علميًا للالتحاق بالقوات المسلحة، والعمل كضباط مقاتلين يحملون راية الدفاع عن الوطن.

وتابع فريد مراحل تسجيل البيانات، وأعرب عن سعادته بالإقبال الكثيف لشباب مصر، وحرصهم على نيل شرف الدفاع عن تراب مصر المقدس، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على وضع شروط دقيقة لانتقاء نخبة من خيرة شباب مصر، للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من الطلبة المتقدمين في مختلف الموضوعات، مشددًا على أن يكون لدى جميع المتقدمين القناعة التامة بأن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين كب أبناء الوطن بكل حيادية، وأن الأفضلية تكون للعناصر القادرة على اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والطبية وفقًا للمعايير المحددة.

حضر الجولة التي أجراها الفريق محمد فريد، عددًا من قادة القوات المسلحة.



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