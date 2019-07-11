» 30 يوليو الحكم فى دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد

11 يوليه 2019 - 01:55 م

حجزت محكمة أسرة المعادي، دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق لجلسة 30 يوليو للنطق بالحكم .

وذكرت الدعوى رقم رقم 415 لسنة 2019 أن الأب ملزم بالإنفاق على أولادة وتوفير المسكن المناسب

وحصلت المعلن إليها علي الحكم رقم 226لسنة 2016 أسرة المعادي ضد الطالب بفرض نفقة للصغير بمبلغ 6000جنيه شهريًا والمؤيد استئنافيا برقمي 3233،4379 اسنه 124 قضائية استئناف عالي أسرة.

وكانت زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المادية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيًا من سيدة مغربية.

كما أقامت زوجة "سعيد" 3 دعاوى قضائية أخرى" نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة ومصروفات مدرسية، فى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل