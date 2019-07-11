حبس سعودية وصفت زوجها بـ"التيس"

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وكالات حنان حمدتو

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السعودية

حبس

سيدة

أصدرت محكمة بمدينة جدة السعودية، حكمها بحبس سيدة  3 أيام، وأخذ تعهد منها بعدم تكرار ما فعلته.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن الزوج أقام دعوى ضد طليقته، واتهمها بتوجيه عدد من الألفاظ العنصرية والشتائم ضده عبر تطبيقي "واتساب"، و"سناب شات"، رغم انتهاء علاقتهما الزوجية منذ  5 أعوام ، وكانت توجه إليه ألفاظ نابية مثل الشيطان الرجيم"، "الغبي"، "التيس" .

واعترفت السيدة بما فعلته وإرسال العشرات من الرسائل بحق طليقها، مبررة بأنها كانت ترد على عبارات سب وقذف وجهها لها، فردت لها بألفاظ خارجة واتهمته بسوء خلقه مع أسرتها، فعاقبتها المحكمة بالحبس 3 أيام.


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