» نجاة قيادات عسكرية بالجيش الليبي من تفجير إرهابي

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الجيش الليبي

انفجار فى ليبيا

القوات الخاصة الليبية

نغازى

أسفر انفجار سيارة مفخخة أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري، بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، عن مقتل 4 أشخاص، وسقوط عدد من الجرحى.

وقالت مصادر ليبية، إن التفجير استهدف قيادات في القوات الخاصة الليبية بمدينة بنغازي، مشيرة إلى نجاة قيادات في قوات الصاعقة من التفجير الانتحاري.

وتزامن التفجير مع تشييع اللواء في الجيش الليبي، خليفة المسماري، وهو القائد السابق للقوات الخاصة، والذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.


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