» اتحاد الكرة يصدم الأهلى بقرار مفاجئ

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وكالات أحمد الشربينى

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صفقات الأهلي

رفض مجلس الجبلاية طلب النادى الأهلى بفتح باب القيد المحلى، بحيث تستطيع الصفقات الجديدة المشاركة فى المباريات المؤجلة من عمر مسابقة الدوري للموسم الحالي.

وذكر  مصدر أن طلب الأهلي يخالف اللوائح كونها تمنع مشاركة لاعبين جدد بمسابقة لم يشاركوا فيها منذ بدايتها، وشدد مسئولو الجبلاية على أنه تم تقديم مواعيد المباريات المؤجلة حتى تنتهي 28 يوليو قبل غلق باب القيد الأفريقي بنهاية الشهر الجاري، بحسب الوطن.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت الثلاثاء الماضي عن مواعيد المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز على ضوء تاريخ القيد الأفريقي وخروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية من دور الستة عش بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

وجاءت مواعيد المباريات المؤجلة على النحو التالي: الزمالك يواجه الجونة في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ33 من الدوري المصري على ستاد الجونة، يوم الأحد 21 يوليو.


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