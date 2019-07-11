حقيقة خفض تنسيق القبول بكليات الطب لـ75%

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول خفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق القبول بكليات الطب إلى حد غير مسبوق ليصل إلى75%، وذلك لمواجهة أزمة عجز الأطباء بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،: «إنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن خفض تنسيق القبول بكليات الطب إلى 75% لمواجهة أزمة عجز الأطباء، وأن إجراءات تنسيق القبول بالجامعات المصرية للعام الجامعي الجديد 2019/ 2020، كما هي ولم يطرأ عليها تغيير حتى الآن سواء بالنسبة لكليات الطب أو غيرها».

وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم حالياً بالعمل مع وزارة الصحة على تنفيذ «الاستراتيجية القومية المقترحة لمجابهة نقص الأطباء»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، لافتةً إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على عدة محاور، أهمها العمل على توفير مستشفيات تعليمية لكليات الطب الجديدة، من خلال التعاون مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى توفير عوامل جاذبة لاستيفاء القوى البشرية الحالية من الأطباء، وذلك من خلال تقديم حزمة إصلاحية متكاملة تشمل الجانب المادي، وتحسين بيئة العمل، والدراسات العليا، فضلاً عن إعادة توزيع كثافة القوى البشرية بالشكل العادل، لضمان تقديم الخدمات الصحية، مع الوضع في الاعتبار المميزات الإضافية للأطباء في المناطق النائية والحدودية.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنها لم تُقِر أية تغييرات جديدة بشأن نظام تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019/2020 حتى الآن، سوى العمل باختبارات القدرات للقبول بكليات الإعلام، بعد إقرار من المجلس الأعلى للجامعات بخلاف الكليات التي يتم القبول بها عن طريق اختبار القدرات وهي: (التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة)، وبذلك تسير خريطة القبول للطلاب الناجحين وفقاً لما تم عليه العام المنصرم.