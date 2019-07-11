  • الخميس 11 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر04:57 م
بحث متقدم
تطوير الطب الجامعى 16/5/2017

حقيقة خفض تنسيق القبول بكليات الطب لـ75%

حماس

تعليق «حماس» على استشهاد أحد عناصرها برصاص الاحتلال

البرلمان

البرلمان يرفض مقترحات الحكومة ويوافق على قانون الدواء

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة غدًا

الاهلى

اتحاد الكرة يصدم الأهلى بقرار مفاجئ

رانيا يوسف

أول تعليق من رانيا يوسف عن الهجوم السعودي عليها

ارشيفية

نجاة قيادات عسكرية بالجيش الليبي من تفجير إرهابي

أم كلثوم

لن تصدق هذا الشيء وجد في منزل "أم كلثوم"

الشهيد عمر القاضي

كان بيناديني بـ"أم الشهيد".. رواية مبكية لوالدة عمر القاضي

امراة

حبس سعودية وصفت زوجها بـ"التيس"

لراغبي العمل بالخارج.. 5000 فرصة بالكويت

آخر الأخبار

فرص عمل لأبناء الوادي الجديد بالكويت
فرص عمل لأبناء الوادي الجديد بالكويت

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أرقام صادمة عن التحرش بهذه الدولة العربية

#

منافس السيسي: "التعديلات الدستورية توفر على مصر مليارات"

#

بعد إصابتها بالسرطان .. ممرضة تعترف بجريمة يشيب لها الولدان

#

راتب يصل لـ2500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 194وظيفة

فرص عمل

السفر للخارج

صحيفة الرأي الكويتية

إالحاق العمال

عمل بالخارج

أعلنت مديرية القوى العاملة استقبالها نحو 5000 راغب في العمل بالكويت شهريا.

ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، تتعاون سفارة الكويت بالقاهرة مع مديرية القوى العاملة في مراجعة عقودهم وتوثيق الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم الحصول على تأشيرة الدخول.

وأوضحت المديرية أنها تقوم بمراجعة بنود العقد بما يستوفي ويحمي حقوق العامل بالخارج.

وتضمن حقوق العامل أن يتناسب الأجر مع المهنة، وأن يستوفي العقد السكن ومدة الإجازة السنوية للعامل والعلاج الطبي المناسب له، وأن يتحمل الكفيل تكاليف تذاكر السفر.

((اقرأ مزيدا من التفاصيل على موقع "الراي" الكويتية))


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» لراغبي العمل بالخارج.. 5000 فرصة بالكويت
» "جون أوبي": لا أهتم بمنافس نيجيريا في نصف النهائي
» البورصة تخسر 8.7 مليار جنيه
» اتحاد الكرة يصدم الأهلى بقرار مفاجئ
» أول تعليق من رانيا يوسف عن الهجوم السعودي عليها
» نجاة قيادات عسكرية بالجيش الليبي من تفجير إرهابي
» تصريح مثير لـ رئيسة وزراء نيوزيلندا عن قاتل قطتها
» مقتل 11 وإصابة العشرات في اصطدام قطارين
» 30 يوليو الحكم فى دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد
» سيدة تنجو من الموت بأعجوبة.. المشهد صادم
» الغموض ما زال يخيم على "قيامة أرطغرل".. تفاصيل جديدة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة