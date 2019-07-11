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وفد مخابراتي مصري في فلسطين لهذا الأمر الهام

الحياة السياسية

وفد المخابرات المصرية في رام الله
وفد المخابرات المصرية في رام الله

خالد الشرقاوي - وكالات

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التقى وفد من جهاز المخابرات المصرية العامة، اليوم الخميس، وفدا من قيادات حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله وسط الضفة الغربية.

وترأس الوفد المصري بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الوكيل أيمن بديع، وبمشاركة اللواء أحمد عبد الخالق، وعدد من ضباط الجهاز.

وأشارت الوكالة إلى أن الوفد التقى أعضاء اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، وروحي فتوح، وحسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وناقش المجتمعون ملف المصالحة بين "فتح" و"حماس"، وتطورات القضية الفلسطينية، والوضع المالي للسلطة جراء أزمة أموال الضرائب (المقاصة).

والشهر الماضي، كشف مسؤول في منظمة التحرير، عن نية مصر استئناف حوارات المصالحة بين الفصائل قريبا.

ومنذ 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس"، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

ووقعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا، منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم "حماس"، وفق وكالة أنباء الأناضول".


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