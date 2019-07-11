بلماضي يعلن تشكيل الجزائر أمام كوت ديفوار

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المصريون

امم افريقيا

كوت ديفوار

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، تشكيل فريقه لمواجهة كوت ديفوار في السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

في حراسة المرمى: رايس مبولحي.


وفي الدفاع: ميندي، بلعامري، يوسف عطال، بن سيبيني.


وفي الوسط: رياض محرز، سفيان فيغولي، جدويره، بن نصير.


وفي الهجوم: بغداد بو نجاح، يوسف بلايلي.

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