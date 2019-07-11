بلماضي يعلن تشكيل الجزائر أمام كوت ديفوار

11 يوليه 2019 - 05:36 م

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، تشكيل فريقه لمواجهة كوت ديفوار في السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.



في حراسة المرمى: رايس مبولحي.





وفي الدفاع: ميندي، بلعامري، يوسف عطال، بن سيبيني.





وفي الوسط: رياض محرز، سفيان فيغولي، جدويره، بن نصير.





وفي الهجوم: بغداد بو نجاح، يوسف بلايلي.

