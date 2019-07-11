  • الخميس 11 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:16 م
بحث متقدم
الجزائر وكوت ديفوار

بث مباشر.. مباراة الجزائر وكوت ديفوار

رانيا يوسف

هجوم سلفي على رانيا يوسف بسبب السعودية

جواز سفر

البرلمان يوافق نهائيًا على «منح الجنسية» مقابل الاستثمار

الدولار والجنيه

«بلومبرج»: انخفاض كبير بأسعار الدولار في هذا الموعد

كاف

بعد عمرو فهمي.. إقالة مصري جديد من الكاف

مرتضى منصور وعلي عبدالعال

«مرتضى» يستفز «عبد العال».. والأخير: حرام عليك

رئيس مدينه كفر الزيات يتفقد المخابز لاطمئنان على توفير الخبز المدعم

تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يوميًا

نتنياهو

«نتنياهو»: نستعد لهجوم واسع ومفاجئ على غزة

تطوير الطب الجامعى 16/5/2017

حقيقة خفض تنسيق القبول بكليات الطب لـ75%

المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري

نجاة «المسماري» أهم رجال «حفتر» من تفجير بنغازي

«بلومبرج»: انخفاض كبير بأسعار الدولار في هذا الموعد

آخر الأخبار

الدولار والجنيه
الدولار والجنيه

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

سيرين عبدالنور تعلن اعتزالها الفن في هذا الموعد

#

مسئول بـ"هواوى": لولا هذا السبب لكنا الأول في العالم

#

إعادة مباراة الوداد والترجي بمصر في هذا الموعد

#

مفاجأة فى أسعار الذهب بسبب انخفاض سعر الدولار

قال جيسون داو، الخبير الاستراتيجي لدى بنك سوسيتيه جنرال العالمي، في مذكرة بحثية مرسلة إلى العملاء، إنه "من الممكن أن يرتفع الجنيه - أي انخفاض الدولار-إلى مستوى 16 جنيها أمام الدولار بنهاية عام 2019، بنسبة صعود تصل إلى 3.9% من السعر الحالي الذي يبلغ 16.62".

وأضاف الخبير الاستراتيجي، في تقرير نشرته "بلومبرج"، إن انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوى، خلال 3 سنوات في يونيو الماضي، موضحًا أن ذلك يعني أن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة اليوم، رغم أنه قد يثبت الفائدة إلى أن يتم تقييم تأثير خفض دعم الوقود.

وتابع الخبير الاستراتيجي: "رغم أن خفضا قدره 0.5% هو حل وسط معقول، إلا أننا نرى فرصة أكبر لخفض بمقدار 1%، مقارنةً بتثبيت الفائدة، وبغض النظر عن نتائج اجتماع السياسة النقدية، فإن جاذبية أدوات الدين المصرية (من حيث العائد والتنوع) ستبقيها في وضع جيد مع المستثمرين الدوليين".

واستكمل: "أذون الخزانة هي المفضلة لدينا، حيث لا تزال العائدات مرتفعة مقابل معدل الفائدة وهو ما نتوقع استمراره".

وتعد سوق أدوات الدين المصرية المفضلة لدى "سوسيتيه جنرال" على مستوى الأسواق الناشئة بأفريقيا، تليها نيجيريا وغانا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «كلود لوروا»: نيجيريا المرشح الأول للفوز باللقب
» فيديو صادم للحظة انتحار موظف بالمدينة الجامعية
» هل يجوز زرع الأشجار داخل المقابر؟.. الإفتاء تجيب
» أول رد فعل من «حفتر» على تفجيرات بنغازي
» الحاج ضيوف يرشح هذا الثنائي لخلافة أجيري
» تمزيق ملابس وزير رياضة دولة بمجموعة مصر بكأس الأمم
» اعتقال قبطان ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بمضيق جبل طارق
» لراغبي العمل بالخارج.. 5000 فرصة بالكويت
» "جون أوبي": لا أهتم بمنافس نيجيريا في نصف النهائي
» البورصة تخسر 8.7 مليار جنيه
» تعليق «حماس» على استشهاد أحد عناصرها برصاص الاحتلال

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة