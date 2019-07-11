نتنياهو: السيسي ليس زعيمًا فحسب بل حكيم أيضًا

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قال بنيامين نينياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليس زعيما فحسب بل حكيما أيضا.

جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه السفير المصري لدى إسرائيل  خالد عزمي، احتفالاً بذكرى اليوم الوطني المصري

بمشاركة كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وبحسب الصفحة الرسمية للسفارة الاسرائيلية في مصر، فقد أعرب  رئيس إسرائيل   رؤوفين ريفلين   خلال حفل الاستقبال عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على نشاطه الهام في تعزيز العلاقات بين إسرائيل ومصر.

وشارك رئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو وقرينته في الاحتفال، والقى كلمة معرباً عن سعادته بالحضور

وقال رئيس الوزراء نتنياهو خلال كلمته: "خلال لقاءاتي بالرئيس السيسي لقد أخذت انطباعاً رائعاً ليس من زعامته فحسب وإنما من حكمته أيضاً".


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