فيديو صادم للحظة انتحار موظف بالمدينة الجامعية

تداول نشطاء عبر موقع "يوتيوب" مقطع فيديو يوثق لحظة انتحار موظف من أعلي مبني المدينة الجامعية بكلية الطب البيطري بإدفينا.

وظهر في الفيديو الموظف وهو يقف أعلى إحدى مباني المدينة الجامعية لكي يحاول الانتحار فيما كان مجموعة من الأشخاص يقفون بالقرب منه ويحاولون الإمساك به لإنقاذه من الانتحار.

ولكن عندما حاولوا الإقتراب منه قام على الفور بإلقاء نفسه من الطابق الأخير للمبني، فيما كان آخرون على الجانب الآخر يوثقون هذا المشهد بالفيديو.

شاهد الفيديو..





