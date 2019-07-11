» البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على العائد والقروض

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75? و16.75? و16.25?على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25?.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 9.4? و6.4? في يونيو 2019 من 14.1? و7.8? في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وقد جاء ذلك الانخفاض مدعومًا بالتأثير الإيجابي القوى لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلًا عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضراوات الطازجة في يونيو 2019.

وتشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7? خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 5.6? خلال الربع السابق.

ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007/2008. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1? خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 8.9? خلال الربع السابق.

وعلى صعيد آخر، فقد تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.

وفى ضوء ما سبق، وحيث أن النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقًا لتطور التكاليف، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9? (± 3?) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.