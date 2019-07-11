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تشكيل تونس لمواجهة مدغشقر

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أعلن الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل نسور قرطاج في مواجهة مدغشقر بدور الـ8 لبطولة أمم أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

المرمى: المعز حسن .

الدفاع: وجدي كشريدة – جيلا برون – ياسين مرياح – أسامة حدادي .

الوسط: إلياس سخيري – فرجاني ساسي – غيلان شعلالي .

الهجوم: يوسف المساكني – طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري.

ويلعب منتخب تونس ضد مدغشقر في ربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019 وتقام المباراة في استاد السلام.


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