حسن شحاتة: جاهز لتدريب المنتخب

11 يوليه 2019 - 08:18 م

رحب حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بالعودة من جديد لتدريب الفراعنة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته بعد الخروج من منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية على قناة "تايم سبورت" اليوم الخميس خلال تحليله لمباراة الجزائر وكوت ديفوار بدور الـ8 لكان 2019:" جاهز لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة، ولا يمكن أن أقول أن سني كبر على تولي المسؤولية الفنية للمنتخب ".

وأضاف المعلم:" الفترة المقبلة للمنتخب تتطلب إسناد المهمة الفنية لمدرب وطني وليس أجنبي، خلال الفترة الماضية الجميع كان شاهدًا على الإنجازات التي تحققت تحت قيادة المدرب الوطني، على الجانب الآخر يأتي المدرب الأجنبي للحصول على المكاسب المادية فقط دون الأستفادة من رؤيته الفنية ".

ويتعين على اتحاد الكرة الذي يديره ثروت سويلم لمدة 3 شهور لحين عقد إنتخابات الجبلاية لاختيار مجلس جديد، سرعة تعيين جهاز فني جديد للمنتخب، من أجل الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون وتصفيات كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها بقطر .

ويرتبط منتخب مصر بمعسكر فى شهر سبتمبر المقبل ولكنه لن يشهد أى مباراة رسمية لإعفاء المنتخب من مباريات الأدوار التمهيدية لكان 2021 بعد تواجده فى التصنيف الأول، بينما سيلعب المنتخب مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال قطر بشهر أكتوبر والتي قد تشهد خوض الفراعنة مباراتين وديتين رسميتين .