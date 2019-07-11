هتافات الجماهير لأبو تريكة بمباراة الجزائر وكوت ديفوار

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لجماهير الجزائر أثناء هاتافاتهم للاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، وذلك في مباراة الجزائر وكوت ديفوار.

وأظهر الفيديو الذي تم توثيقه بواسطة أحد المشجعين في مدرجات ستاد السويس أثناء سير المباراة، عدد من الجماهير الجزائرية يرددون "الله أكبر.. أبو تريكة، الله أكبر.. أبو تريكة".

والجدير بالذكر أن منتخب الجزائر حصل على بطاقة التأهل للدور نصف النهائي بعد تغلبه على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء، في المباراة التي انتهت منذ قليل بدور الـ 8 من كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.



شاهد الفيديو..





