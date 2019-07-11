» الجزائر تتاهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا

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تأهل منتخب الجزائر إلى الدور  نصف النهائي من  بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، عقب فوزه 4 / 3 بركلات الترجيح على منتخب كوت ديفوار اليوم الخميس في دور الثمانية للمسابقة على ملعب السويس الجديد.

وبادر منتخب الجزائر بالتسجيل عن طريق نجمه المخضرم سفيان فيغولي في الدقيقة 20، قبل أن يضيع منتخب (محاربو الصحراء) فرصة تعزيز النتيجة، عقب إهدار نجمه بغداد بونجاح ركلة جزاء في الدقيقة 48.

وأدرك منتخب كوت ديفوار التعادل في الدقيقة 61 عن طريق نجمه جوناثان كودجيا، لكن المنتخبين عجزا عن تغيير نتيجة التعادل 1 / 1 خلال الوقتين الأصلي والإضافي، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة منتخب الجزائر.

وضرب منتخب الجزائر، الفائز باللقب عام 1990، موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة يوم الأحد القادم باستاد القاهرة مع منتخب نيجيريا، الذي تغلب على نظيره الجنوب أفريقي 2 / 1 أمس الأربعاء بدور الثمانية.


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