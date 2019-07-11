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«تويتر» يتعرض لعطل مفاجئ

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خالد الشرقاوي - متابعات

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عطل عالمي يضرب "فيس بوك" و"واتساب" بشكل مفاجئ

تعرض موقع التغريدات الأمريكي "تويتر"، لعطل مفاجئ، مساء اليوم الخميس.

وشعر بالعطل عدد كبير من المستخدمين في معظم بلدان العالم، من أبرزها الولايات المتحدة وشمال أفريقيا، وأنحاء عديدة من أوروبا.

وسجل موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" لمتابعة الأعطال الإلكترونية، أكثر من 10 آلاف تقرير بالعطل في أنحاء عديدة من العالم.

وكان من أبرز الشكاوى بشأن عطل "تويتر"، عدم القدرة على تحميل الصفحة الرئيسية أو إرسال التغريدات.

يذكر أن عطلا مشابها تعرض له موقع "فيسبوك" في 3 يوليو الجاري في العديد من دول العالم، بالإضافة إلى موقعي "إنستجرام" و"واتسآب" التابعان لشركة "فيسبوك".

وقالت الشركة إنها تعمل على حل مشاكل تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتساب وإنستجرام.

وذكر موقع "داون ديدكتور دوت كوم"، إن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في "إنستجرام"، بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في "فيسبوك" و"واتساب".

وأظهرت خريطة الأعطال التفاعلية للموقع أن المشكلات تتركز في أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة، بحسب وكالة "رويترز".

وشهدت منصات "فيسبوك"، أحد أطول الانقطاعات في مارس، عندما واجه بعض المستخدمين في أنحاء العالم مشكلة في الدخول إلى "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" لأكثر من 24 ساعة.


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