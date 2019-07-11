  • الخميس 11 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:28 م
بحث متقدم
الحج

السعودية تحذر من هذا الأمر الخطير خلال موسم الحج

السعودية ترحل مصريين خالفوا شروط الإقامة بالمملكة

بشري سارة.. إنشاء وزارة السعادة فى مصر

البرلمان

تحركات برلمانية لمنع منح الجنسية المصرية للإسرائيليين والفلسطينيين

ابراهيم عيسى

هجوم أزهرى - سلفى ضد «إبراهيم عيسى» بعد تطاوله على «البخارى»

جماهير الجزائر

هتافات الجماهير لأبو تريكة بمباراة الجزائر وكوت ديفوار

أرشيفية

انقسام حقوقى حول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية

حسن شحاتة

حسن شحاتة: جاهز لتدريب المنتخب

النني

ضربة موجعة لـ«النني» بعد فشل منتخب مصر

الدولار والجنيه

«بلومبرج»: انخفاض كبير بأسعار الدولار في هذا الموعد

رانيا يوسف

هجوم سلفي على رانيا يوسف بسبب السعودية

شاهد..

كلمات مؤثرة تظهر غيرة "أبو تريكة" على مصر

الرياضة

النجم محمد أبوتريكة
النجم محمد أبوتريكة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أبو تريكة يكشف دور "التنويم المغناطيسي" في خسارة مصر

#

أول تعليق من أبو تريكة على هزيمة مصر: منتخب مراهق

#

ساويرس يحرج "أنيسة حسونة" بسبب أبو تريكة

#

أبو تريكة لمنتخب عربي: وجودكم في مصر أصلا إنجاز

ابو تريكة

الجزائر وكوت ديفوار

هتافات الجماهير

نشرت الصفحة الرسمية لقناة الجزيرة مصر عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو للنجم المصري "أبو تريكة" لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، أثناء حديثه بالأستوديو التحليلي عقب مباراة الجزائر وكوت ديفوار.

وظهر النجم المصري أثناء رده على المقدم لخضر بالريش حين شكك في جاهزية تقنية الفيديو قائلًا "لا إنت بتتكلم عن مصر، بتتكلم عن تجهيزات، لا الفار شغال"، الكلمات التلقائية التي أظهرت غيرة أبوتريكة على بلده مصر.

فيما أثار الفيديو إعجاب الكثير من الأشخاص حيث علق أحدهم قائلًا " تحية لملك القلوب نتمنى أن تكون مصر وكل الدول العربية في الريادة دائما"، وقال آخر " كم انتا عظيم يابن الفرعين"، في حين علق آخر بقوله "أبو تريكه مهما حصل منه هتفضل مصر في قلبه"

وكان منتخب الجزائر حصل على بطاقة التأهل للدور نصف النهائي بعد تغلبه على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء، في المباراة التي انتهت منذ قليل بدور الـ 8 من كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"المغربي" صاحب فيديو "جدعنة المصريين"
» حبس "نائب الرشوة" 4 أيام على ذمة التحقيقات
» "العسكري السوداني" يكشف عن محاولة انقلاب فاشلة
» عطل فني في تويتر قبيل قمة "منصات التواصل"
» فصائل فلسطينية تتوعّد إسرائيل عقب هذا الأمر الخطير
» بريطانيا ترفع مستوى أمن سفنها إلى أعلى مستوى
» كلمات مؤثرة تظهر غيرة "أبو تريكة" على مصر
» «طالبان» تعلن التوصل إلى اتفاق كبير مع أمريكا
» الجزائر تتاهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا
» "الآداب العامة".. موضوع خطبة الجمعة
» غدًا.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة