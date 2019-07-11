المغرب.. تأجيل جديد لمحاكمة 24 متهما بقتل سائحتين

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أرجأت محكمة استئناف مغربية، الخميس، لأسبوع، محاكمة 24 مشتبها بهم في قتل سائحتين اسكندنافيتين، قبل 7 أشهر.
وأفاد مراسل الأناضول أن محكمة الاستئناف بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط، أرجأت محاكمة المشتبه بهم، إلى 18 يوليو/ تموز الجاري.
وقال قاضي المحكمة إن الجلسة المقبلة ستمنح فيها الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل رفع الجلسة للمداولة قبل النطق بالحكم.
وشهدت جلسة الخميس، الاستماع إلى مرافعة دفاع الطرف المدني والمتهمين في القضية.
يشار إلى أن جلسة اليوم هي السادسة منذ انطلاق أولى جلسات القضية في 2 مايو/ أيار الماضي.
وفي 17 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلنت السلطات المغربية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين تحملان آثار عنف بالعنق باستعمال السلاح الأبيض.
والسائحتان؛ نرويجية ودنماركية، وقد تم العثور على جثتيهما قرب جبل توبقال (أعلى قمة في المملكة)، في إقليم الحوز (وسط).
ووجهت المحكمة تهما للمشتبه بهم؛ بينها "تشكيل عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة واستعمال أسلحة ومحاولة صنع متفجرات".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أدانت محكمة الاستئناف بسلا، مواطنا سويسريا بالسجن النافذ 10 سنوات، لـ"ارتباطه" بمنفذي جريمة قتل السائحتيْن.
ووجهت المحكمة للسويسري تهم "تشكيل عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والإشادة بتنظيم إرهابي وبأفعال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية".
وبلغ عدد الموقوفين المشتبه بضلوعهم في قتل السائحتين 25 شخصًا. -

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