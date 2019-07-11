مسؤول سوداني: الخميس يشهد تسليم مسودة الاتفاق وليس توقيعها

11 يوليه 2019 - 10:40 م

قال مسؤول بوزارة الإعلام السودانية، إن مساء الخميس، سيشهد تسليم مسودة اتفاق المرحلة الانتقالية إلى طرفي التفاوض، وليس التوقيع عليها.



جاء ذلك بعد دعوة رسمية وجهتها إدارة الإعلام التابعة للمجلس العسكري، إلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، "لحضور مراسم التوقيع بالأحرف الأولى"، على اتفاق المرحلة الانتقالية مع قوى "الحرية والتغيير"، كما ورد في نص الدعوة مساء الخميس.

وذكر المسؤول للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، أنه كان هنالك خطأ في الدعوة المرسلة، وأن المقصود هو تسليم المسودة لطرفي الاتفاق، المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، مساء الخميس، وليس للتوقيع بالأحرف الأولى.

وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 5 يوليو/ تموز الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.



وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا على أن يحلُّ مكانه لاحقًا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.



كما اتفق الطرفان أيضًا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".

