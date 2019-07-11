مدرب مدغشقر فخور بلاعبيه بعد الخروج من "كان 2019"

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أعرب نيكولاس ديبوي، المدير الفني لمنتخب مدغشقر عن فخره بلاعبي فريقه بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
وودّعت مدغشقر فعاليات البطولة عقب الهزيمة من تونس في ربع النهائي بثلاثة أهداف دون رد.
وفي تصريح صحفي، الخميس، قال ديبوي، "صنعنا التاريخ بالتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى في التاريخ، وفي أول مشاركة لنا بالعرس القاري".
وأضاف "لابد أن أشعر بالفخر باللاعبين على ما قدموه خلال فعاليات تلك البطولة القارية، وأعتقد أن الجميع استفاد من أول مشاركة في البطولة القارية".
وأوضح ديبوي، "اكتسبنا الخبرة في التعامل مع مثل تلك البطولات الكبرى، وسنحاول تصحيح الأوضاع خلال الفترات المقبلة".
واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته بالقول "حسمت الخبرة مباراتنا أمام تونس الذي يضم ضمن صفوفه مجموعة متميزة من اللاعبين الذين تمكنوا من حسم اللقاء لصالحهم". -

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