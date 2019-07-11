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"عبدالحميد": السيسي يستثمر جولاته الخارجية بهذا الأمر الهام

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي عمرو عبدالحميد إن التعليم بمراحله المختلفة سواء المرحلة الجامعية أو ما قبل الجامعية تُعد من القضايا التي تُدرج دائما في مقدمة اهتمامات القيادة السياسية في مصر وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف «عبدالحميد»، خلال تقديمه برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الرئيس السيسي يستثمر كل جولاته الخارجية، خاصة زياراته للدول المتقدمة علميًا، مثل اليابان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التعرف على ما آخر ما توصلت إليه المنظومة التعليمية في تلك البلدان، مشيدًا بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح أن الاجتماع تناول المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع وإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه، خلال الاجتماع، بالاستعداد المتكامل للعام الدراسي الجديد، وإدماج المتغيرات الحديثة التي تميز العصر الحالي بالمنظومة التعليمية وفي المناهج الجامعية في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعات والمعاهد البحثية المصرية.

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