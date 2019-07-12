عكاشة لـ"المصريين": أنتم عبء على البلد

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الحياة

توفيق عكاشة

مصر اليوم



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن أمريكا والصين يتنازعان على ملكية أعظم العلوم وهى الكمبيوتر والبرمجيات، فالجيل السادس من الحروب، هي الحرب الإلكترونية، مشيرا إلى أن أمريكا ترى أن الصين دولة قمعية وتعمل بنظام الحزب الواحد وتتجسس على البشرية.

وأضاف خلال برنامج مصر اليوم، المذاع على فضائية الحياة، قائلا: "كل يوم يمر يظهر علم جديد في الصين، والشعب الصينى ثروة قومية لدولته، وكذلك الهنود أصبحوا ثروة قومية بالعلم"، مضيفا: إحنا مش هنا مش عارفين نطلع واحد بيعرف يعمل فول وطعمية".

وتابع الإعلامي: "الصين والهند يمثلان ثلث سكان العالم وإحنا المصريين والعرب نمثل عبئا على اقتصاد بلدنا،إحنا عبء على البلد ، علشان شعوب بتحب النوم، ولا تعمل ولا تنتج".

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