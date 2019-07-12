«الصقر» يكشف حقيقة انضمام "وردة" لصفوف بيراميدز

12 يوليه 2019 - 10:05 ص

كشف أحمد حسن المشرف على الكرة بنادي بيراميدز حقيقة اعتراضه على ضم ناديه لعمرو وردة، وتلويحه بالاستقالة حال انضمامه بشكل رسمي.

وشدد «الصقر» على أن هناك عددا كبيرا من اللاعبين المعروضين على بيراميدز، ولكنه لم يعرض عليه انضمام وردة من الأساس بشكل رسمي، كاشفا عن أنه في حالة مناقشة أمر وردة وباقي اللاعبين سيعرض وجهة نظره بمنتهى الوضوح لإدارة النادي، بما يصب في مصلحة النادي ويخدم سياساته الفنية والإدارية، مشددا على أن هناك مديرا فنيا وإدارة هي صاحبة القرار الأخير.