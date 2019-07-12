طبيب يمزق جسد والده بسلاح أبيض بالجيزة

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متابعات- الدويني فولي

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أقدم طبيب يعانى من مرض نفسي على تمزيق جسد والده بسلاح أبيض، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة.
وكان قسم شرطة أوسيم، تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات باوسيم يفيد بوصول "م. ع" مدير معهد مصابًا بعدة طعنات متفرقة بسلاح أبيض وحالته حرجة، وانتقل رجال المباحث لمكان إقامته للوقوف على ملابسات الحادث. 


وكشفت التحريات الأولية عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه "طبيب" ويعانى من مرض نفسي. 


وبالعرض على اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمر بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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